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«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» на старте группового турнира Кубка России

18:02
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«Тамбов» одержал победу над «Машуком-КМВ» в матче группового турнира Бетсити-Кубка России — 2:1.

В группе 10 также выступает брянское «Динамо».

Бетсити-Кубок России

Элитный групповой раунд

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Тамбов» — 1:2 (0:1)

Голы: Онугха, 22 (0:1). Панченко, 81 (0:2). Кренделев, 90+4 — с пенальти (1:2).

«Машук-КМВ», стартовый состав: Калюжный, Лебедев, Данилов, Алборов, Кабулов, Шумахов, Кренделев, Камболов, Цакоев, Родин, Дулаев.

«Тамбов», стартовый состав: Чагров, Шляков, Таказов, Грицаенко, Головня, Килин, Костюков, Кабахидзе, Балашов, Карапетян, Онугха.

Предупреждения: Онугха, 31. Кренделев, 74. Кабахидзе, 75. Шляков, 80.

Судья: Костевич (Курск).

16 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».

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