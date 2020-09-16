«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» на старте группового турнира Кубка России
18:02
«Тамбов» одержал победу над «Машуком-КМВ» в матче группового турнира Бетсити-Кубка России — 2:1.
В группе 10 также выступает брянское «Динамо».
Бетсити-Кубок России
Элитный групповой раунд
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Тамбов» — 1:2 (0:1)
Голы: Онугха, 22 (0:1). Панченко, 81 (0:2). Кренделев, 90+4 — с пенальти (1:2).
«Машук-КМВ», стартовый состав: Калюжный, Лебедев, Данилов, Алборов, Кабулов, Шумахов, Кренделев, Камболов, Цакоев, Родин, Дулаев.
«Тамбов», стартовый состав: Чагров, Шляков, Таказов, Грицаенко, Головня, Килин, Костюков, Кабахидзе, Балашов, Карапетян, Онугха.
Предупреждения: Онугха, 31. Кренделев, 74. Кабахидзе, 75. Шляков, 80.
Судья: Костевич (Курск).
16 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».