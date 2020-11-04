Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подвел итоги встречи с казанским «Рубином» (1:0) в рамках 3-го тура элитного раунда Бетсити Кубка России.

— Здесь можно только благодарить команду, парней, — приводит слова Юрана сайт клуба. — Я сказал в первые дни, после приезда в Хабаровск, что они могут больше. Любому тренеру приятно вдвойне, когда его слушают, слышат, выполняют. Поэтому были простые слова, тут психология, все идет от головы. Да, команда премьер-лиги, мы с большим уважением отнеслись к «Рубину», но приедут они основным составом или молодежью, нас не должно было интересовать. Нас должен интересовать наш болельщик, который действительно болеет за команду.

Парни молодцы. Дорогого стоят эти желание, самоотдача, дисциплина игровая запредельная, потому что заострял на этом внимание. Накануне игры мы тактически на поле моделировали. Сегодня сказал: «Я уверен, что вы это сделаете, что мы пройдем «Рубин». Просто нужно выйти с запредельной самоотдачей, желанием, дисциплиной». Все это получилось.

«Рубин» играл без двух или без трех человек в сравнении с последней их игрой в чемпионате. Сказал ребятам, что будут у нас моменты обязательно. И нужно максимально сконцентрироваться на этом моменте. Мы будем играть в футбол, мы не будем отбиваться, как говорят, автобус ставить. Потому что нас не поймет болельщик, да и это не в моем характере. Да, когда уже вели в счете, получили удаление, старались минимизировать угрозы и выносили подальше. В целом я считаю, что мы не уступили, а где-то и превзошли «Рубин». В движении, в самоотдаче, в желании и в игровом плане. В первом тайме моментами доминировали и играли, действительно, в футбол, что требовалось. И во втором тайме забили гол, а потом сохраняли счет. Парни молодцы. Я поблагодарил команду, потому что еще раз повторюсь: это дорого стоит. То, что я увидел на поле. И то, мне этого мало. Я еще буду выжимать из парней. Это, прежде всего, им надо. Дальше прошли из первого дивизиона только Самара и «СКА-Хабаровск». Молодцы. Сейчас проанализируем, отодвинем в сторону и будем готовиться к чемпионату.

— Гаджимурадов часто брал игру на себя. Причем до гола не всегда успешно. Насколько он сегодня был свободен в плане креатива?

— С Гаджимурадовым мы разговаривали после матча с «Иртышом», потому что очень я был недоволен его действиями на поле. Потому что от него все-таки требуется другое. Сегодня он не только забил гол, но и сыграл на хорошем уровне. В каком плане? Он минимизировал бестолковые обводки. Я ему объяснял, что пора из детского футбола выходить. Сегодня было где-то психологическое давление, особенно при атаках на ворота «Рубина». Я в перерыве сказал, что доволен игрой, все это мы оставляем на второй тайм. Должна быть раскрепощенность при атаках. Думаю, в этом была проблема. А так он сегодня сыграл, если сравнить две последних игры, то это — небо и земля. Поэтому будем разговаривать о том, что такие действия, как сегодня мы оставляем, а другое нужно минимизировать. Еще общекомандные действия посмотрю. Но доволен всеми. И теми, кто вышел на замену, и теми, кто сыграл весь матч.

— Кого хотели бы получить в соперники на следующей стадии?

— Ну, следующая стадия... Там все премьер-лига, поэтому нам все равно кого обыгрывать.