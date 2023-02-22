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Сегодня, 21:10

Сычев оценил игру «Локомотива» в первом тайме матча FONBET Кубка России со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил игру железнодорожников в первом тайме матча 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» и поделился мнением о перспективах команды во второй половине сезона-2022/23.

— В начале января вы сказали, что исходя из того, кого купит «Локомотив», сложится результат. Учитывая все покупки, можно ли говорить о том, что клуб может побороться за какие-то места? Или за Кубок, например.

— Смотря, какие задачи стоят. В любом случае, посмотрим. По первой игре вряд ли есть смысл делать выводы, потому что сами видите, какая погода, это зимний футбол. Хотя «Спартак» играет в пас, видно, что Абаскаль требует от игроков, они создают моменты, есть преимущество на поле. А у «Локомотива» этого не видно.

— Сегодня на матче присутствует Чорлука. Успели поговорить?

— Внизу перекинулись парой фраз, но не успели пообщаться. Он сидит в ложе руководства «Локомотива», а я в другой ложе. Не соприкасаемся как-то, нас туда не позвали. Мы с вами.

— Грустно даже как-то.

— Нормально все, поверьте.

После первого тайма первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» уступает «Спартаку» на своем поле со счетом 0:1.

Ответная игра пройдет 27 февраля на «Открытие Арене».

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак» — 0:1. Онлайн-трансляция

Дмитрий Сычев
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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