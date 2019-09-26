Сутормин развеял сомнения относительно спорности пенальти в ворота «Енисея»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отметил, что пенальти в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Енисеем» (2:1) был назначен справедливо.

— Cоперник был заряжен на борьбу, — цитирует клубная пресс-служба Сутормина. — Всем хочется обыграть чемпиона, тем более в Кубке России, и пройти дальше. Пропустили нелепый гол, но не так много дали создать «Енисею». Владели преимуществом на протяжении большей части матча. Создавали моменты и в первом тайме, но не получалось их реализовывать. Во втором — смогли забить и спокойно довести игру до победы.

Пенальти? Я находился рядом и видел, что игроку соперника мяч попал чуть ниже плеча. Он летел в створ, так что заслуженный пенальти.

Алексей Сутормин: «Нужно набирать очки и никуда не уходить с первого места»



Полузащитник сине-бело-голубых — о голах в двух матчах подряд, встрече с «Локомотивом» и первой игре Лиги чемпионов УЕФА в истории «Газпром Арены».



Читать: https://t.co/50Vp47PZII pic.twitter.com/iq8kPEjvrO — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 26, 2019

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр