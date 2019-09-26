Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Сутормин развеял сомнения относительно спорности пенальти в ворота «Енисея»

14:24
Теги:

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отметил, что пенальти в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Енисеем» (2:1) был назначен справедливо.

— Cоперник был заряжен на борьбу, — цитирует клубная пресс-служба Сутормина. — Всем хочется обыграть чемпиона, тем более в Кубке России, и пройти дальше. Пропустили нелепый гол, но не так много дали создать «Енисею». Владели преимуществом на протяжении большей части матча. Создавали моменты и в первом тайме, но не получалось их реализовывать. Во втором — смогли забить и спокойно довести игру до победы.

Пенальти? Я находился рядом и видел, что игроку соперника мяч попал чуть ниже плеча. Он летел в створ, так что заслуженный пенальти.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5203
Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




Прямой эфир
Прямой эфир