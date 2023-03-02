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Сегодня, 22:21

Стрепетов: «Зениту» достался один из сильнейших соперников. Петербуржцам будет сложно с «Динамо»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился мыслями о матче между «Зенитом» и «Динамо» в рамках второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России.

«Зениту» достался один из сильнейших соперников. «Динамо» обладает большим количеством высококлассных футболистов, тот же Захарян, например. Так что атака бело-голубых может доставить любому клубу большие проблемы. Единственный момент — пока они только набирают форму, видны определенные огрехи в обороне, в середине поля. Но время еще есть — и в Петербург они приедут в полной боевой готовности с настроем только на победу. У «Зенита» будет отсутствовать стержень — Родригао, Барриос, Малком, три ведущих игрока, так что петербуржцам будет сложно», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 14-16 марта, точная дата будет определена позже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-zenitu-dostalsya-odin-iz-sil-nejshih-sopernikov-v-igre-s-dinamo-ya-zhdu-yarkogo-futbola/
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