Страшный фейл вратаря «Велеса» в компенсированное время матча с «Торпедо». Видео

«Торпедо» обыграло в серии пенальти «Велес» (3:3, 6:5 — по пен.) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Голкипер хозяев Тимур Крайков допустил ошибку на шестой компенсированной минуте встречи, когда неудачно зафиксировал мяч после удара защитника гостей Сергея Божина.

Божин пробил с линии штрафной «Велеса» по воротам соперника. Мяч прилетел точно в руки Крайкова, который запустил его между своих ног при фиксации.

Фанаты «Торпедо» отбивают у стюардов выбежавших на поле болельщиков. Видео