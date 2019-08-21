Страшный фейл вратаря «Велеса» в компенсированное время матча с «Торпедо». Видео
21 августа 2019, 23:35
«Торпедо» обыграло в серии пенальти «Велес» (3:3, 6:5 — по пен.) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Голкипер хозяев Тимур Крайков допустил ошибку на шестой компенсированной минуте встречи, когда неудачно зафиксировал мяч после удара защитника гостей Сергея Божина.
Божин пробил с линии штрафной «Велеса» по воротам соперника. Мяч прилетел точно в руки Крайкова, который запустил его между своих ног при фиксации.
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