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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Фанаты «Торпедо» отбивают у стюардов выбежавших на поле болельщиков. Видео

21:29
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«Торпедо» обыграло в серии пенальти «Велес» (2:2, 6:5 — по пен.) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. По окончании встречи фанаты москвичей выбежали на поле, а вслед за ними появились стюарды, которые пытались остановить нарушителей. Болельщики черно-белых принялись отбивать своих у стюардов.

«Торпедо» по пенальти обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России, команды забили 6 голов на двоих

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