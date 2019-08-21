Фанаты «Торпедо» отбивают у стюардов выбежавших на поле болельщиков. Видео

«Торпедо» обыграло в серии пенальти «Велес» (2:2, 6:5 — по пен.) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. По окончании встречи фанаты москвичей выбежали на поле, а вслед за ними появились стюарды, которые пытались остановить нарушителей. Болельщики черно-белых принялись отбивать своих у стюардов.

Фанаты «Торпедо» отбивают у стюардов своих — кто выбежал на поле после победы.

«Торпедо» победило «Велес» в серии пенальти в 1/32 финала Кубка России. pic.twitter.com/vdLttcyfwG — Артем Локалов (@lokalov) August 21, 2019

«Торпедо» по пенальти обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России, команды забили 6 голов на двоих