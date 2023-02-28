Стипиди: «Дзюба неплохо сыграл против «Спартака» и принес определенную пользу «Локомотиву»

Футбольный функционер Павел Стипиди поделился мнением о выступлении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матчах 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».

«В «Локомотив» он пришел бесплатно. На сегодняшний день у российских журналистов нет другой темы, как обсуждать Дзюбу. То был Захарян в «Челси», потом Сперцян в «Рому» или куда-то. Все это оказалось враньем. Сегодня журналисты взяли в оборот этого Дзюбу. Я говорю, что на сегодняшний день, приобретение Артема — это правильно. Надо смотреть футбол не через призму какую-то, а просто смотреть футбол. Я не отношусь к поклонникам Дзюбы, но считаю, что игрок, который не прошел тренировочные сборы, а с листа начал играть. Он сыграл против «Спартака» неплохо и принес определенную пользу «Локомотиву», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Дзюба присоединился к железнодорожникам 8 февраля этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона.