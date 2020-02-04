Пресс-служба «Спартака» сообщает о начале продажи билетов на матч красно-белых против ЦСКА в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России. Встреча пройдет 4 марта на стадионе «Открытие Арене», начало — в 19.30 (мск).

Продажа пройдет в три этапа:

1-й: приоритет владельцам абонементов сезона-2019/20 (4.02 — 12.02).

2-й: приоритет владельцам карт болельщика (11.02 — 12.02).

3-й: свободная продажа (13.02 — 4.03).

Каждый болельщик сможет приобрести не более 4 билетов на всех этапах продаж.