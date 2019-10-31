Стало известно, в каких формах «Спартак» и «Ростов» сыграют в Кубке

«Спартак» и «Ростов» определились с комплектами формы на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России, информирует пресс-служба желто-синих. Москвичи сыграют в красно-белой форме, ростовчане — в сером.

Встреча «Спартак» — «Ростов» пройдет на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 30 октября, начало — в 19.30 (мск).

Со «Спартаком» сыграем в серой форме. Хозяева в традиционных красно-белых цветах ??



Ждете матч ? pic.twitter.com/1NJVgSIe6V — Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей