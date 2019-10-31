Стало известно, в каких формах «Спартак» и «Ростов» сыграют в Кубке
11:20
«Спартак» и «Ростов» определились с комплектами формы на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России, информирует пресс-служба желто-синих. Москвичи сыграют в красно-белой форме, ростовчане — в сером.
Встреча «Спартак» — «Ростов» пройдет на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 30 октября, начало — в 19.30 (мск).
Со «Спартаком» сыграем в серой форме. Хозяева в традиционных красно-белых цветах ??— Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019
Ждете матч ? pic.twitter.com/1NJVgSIe6V
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