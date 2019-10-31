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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Стало известно, в каких формах «Спартак» и «Ростов» сыграют в Кубке

11:20
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«Спартак» и «Ростов» определились с комплектами формы на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России, информирует пресс-служба желто-синих. Москвичи сыграют в красно-белой форме, ростовчане — в сером.

Встреча «Спартак» — «Ростов» пройдет на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 30 октября, начало — в 19.30 (мск).

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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