Стал известен календарь пятого раунда Пути регионов Кубка России
Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал календарь пятого раунда Пути регионов Кубка России. Матчи состоятся 1 и 2 ноября.
В пятом раунде сыграют 16 победителей предыдущей стадии Пути регионов. Команды, выигравшие свои матчи, поборются за место в плей-офф в шестом раунде.
1 ноября (вторник)
18.00. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск)
2 ноября (среда)
12.00. «Уфа» (Уфа) — «Динамо-Брянск» (Брянск)
14.00. «Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург)
16.00. «Акрон» (Тольятти) — «Пересвет» (Домодедово)
17.00. «Алания-Владикавказ» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань)
18.00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волга» (Ульяновск)
18.30. «Динамо» (Махачкала) — «Динамо-Владивосток» (Владивосток)
19.00. «Шинник» (Ярославль) — «Кубань» (Краснодар)