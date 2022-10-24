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Сегодня, 18:16

Стал известен календарь пятого раунда Пути регионов Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал календарь пятого раунда Пути регионов Кубка России. Матчи состоятся 1 и 2 ноября.

В пятом раунде сыграют 16 победителей предыдущей стадии Пути регионов. Команды, выигравшие свои матчи, поборются за место в плей-офф в шестом раунде.

1 ноября (вторник)

18.00. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск)

2 ноября (среда)

12.00. «Уфа» (Уфа) — «Динамо-Брянск» (Брянск)

14.00. «Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург)

16.00. «Акрон» (Тольятти) — «Пересвет» (Домодедово)

17.00. «Алания-Владикавказ» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань)

18.00. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волга» (Ульяновск)

18.30. «Динамо» (Махачкала) — «Динамо-Владивосток» (Владивосток)

19.00. «Шинник» (Ярославль) — «Кубань» (Краснодар)

Источник: https://rfs.ru/news/216930
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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