Гаджиев — об обратной замене Мостового: «Я считаю, что в любом случае тренер прав»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал обратную замену полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Обратная замена — это нормальная рабочая ситуация. Хотя некоторые это воспринимают за какую-то обиду, но я так не считаю. Футболист, который выходит на поле, он должен включаться в процесс сразу. Некоторые обижаются на такие ситуации что ведь это профессиональная работа. Все равно нужно выполнять решения тренера, — цитирует «Спорт День за Днем» Гаджиева. — Кому-то больше дают играть, кому-то меньше — это все особенности профессионального клуба. Футболист должен играть с первой по 90-ю минуту изо всех своих сил. Он неудачно вошел в игру, но если бы счет был больше, может его не поменяли бы. Я считаю, что в любом случае тренер прав. Ничего страшного в обратной замене нет».

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел от скамейки в раздевалку.