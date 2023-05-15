Сперцян готов сыграть с «Уралом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России

22-летний полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян готов принять участие в матче финала Пути регионов FOBET Кубка России против «Урала», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, полузащитник получил отдых и потому не сыграл в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2). Сейчас Сперцян тренируется в общей группе и готовится к финалу. Скорее всего, он начнет матч с первых минут.

«Краснодар» примет «Урал» в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России 17 мая. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира против ЦСКА.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл в 11 матчах FONBET Кубка России, забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.