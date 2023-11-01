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Сегодня, 09:25

«Спартак» в плей-офф, кто станет вторым — «Краснодар» или «Динамо»? Расклад группы Кубка

Кирилл Бурдаков
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Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расклады в группе D FONBET Кубка России перед последним туром.

«Краснодару» для прохода в верхнюю сетку нужно набирать очки в матче против «Спартака» в Москве сегодня, 1 ноября, и ждать домашней осечки «Динамо», имеющего преимущество по очным встречам.

«Быки» могут попасть в Путь РПЛ даже в случае поражения по пенальти. Правда, для этого бело-голубые должны уступить «Пари НН», который потерял шансы на плей-офф, в основное время.

И В ВП ПП П М О
1. Спартак 5 4 0 0 1 14-9 12
2. Динамо 5 2 0 2 1 10-9 8
3. Краснодар 5 2 1 0 2 9-7 8
4. Пари НН 5 0 1 0 4 5-13 2

Расписание заключительных матчей группы D:

1 ноября. «Спартак» — «Краснодар».

2 ноября. «Динамо» — «Пари НН».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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