«Локомотив», «Урал», «Ростов» и «Рубин»: кто в Кубке России пройдет дальше, кто вылетит?
Расклады в группе В FONBET Кубка России.
«Локомотив» уже вышел в весеннюю часть турнира, «Рубин» точно вылетел. Победитель матча «Ростов» — «Урал» отправится в Путь РПЛ, проигравший — в Путь регионов.
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И
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В
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ВП
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ПП
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П
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М
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О
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1. Локомотив
|
5
|
3
|
0
|
1
|
1
|
7-4
|
10
|
2. Урал
|
5
|
2
|
1
|
0
|
2
|
5-4
|
8
|
3. Ростов
|
5
|
2
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
8
|
4. Рубин
|
5
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3-6
|
4
Расписание заключительных матчей группы В:
1 ноября. «Локомотив» — «Рубин»
2 ноября. «Ростов» — «Урал»
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