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Сегодня, 09:15

«Локомотив», «Урал», «Ростов» и «Рубин»: кто в Кубке России пройдет дальше, кто вылетит?

Кирилл Бурдаков
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Игроки «Локомотива» Тимур Сулейманов и Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расклады в группе В FONBET Кубка России.

«Локомотив» уже вышел в весеннюю часть турнира, «Рубин» точно вылетел. Победитель матча «Ростов» — «Урал» отправится в Путь РПЛ, проигравший — в Путь регионов.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Локомотив

5

3

0

1

1

7-4

10

2. Урал

5

2

1

0

2

5-4

8

3. Ростов

5

2

1

0

2

5-6

8

4. Рубин

5

1

0

1

3

3-6

4

Расписание заключительных матчей группы В:

1 ноября. «Локомотив» — «Рубин»

2 ноября. «Ростов» — «Урал»

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0
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