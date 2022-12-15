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КДК направил в «Зенит» полный текст решения по драке в матче со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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27 ноября. «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и Родригао.
Фото ФК «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» заявил, что комитет направил в «Зенит» полный текст решения по наказанию за драку в матче Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пен.).

«Решение КДК обжалуется в течение семи календарных дней с момента вступления решения в силу. Оно вступает в силу либо с момента получения клубом выписки из решения, либо с момента опубликования на сайте. Но если клуб запросил полный текст решения КДК, то срок приостанавливается до предоставления полного текста. Как только клуб получил полный текст решения, он имеет право подать апелляцию в течение семи календарных дней. Мы отправили полный текст решения в «Зенит» вчера, 14 декабря. В течение семи дней они имеют право подать апелляционную жалобу», — сказал Григорьянц «СЭ».

27 ноября в Санкт-Петербурге во время матча групповой стадии Кубка Пути РПЛ между футболистами красно-белых и сине-бело-голубых произошла массовая драка. По ее итогам главный судья встречи Владимир Москалев принял решение удалить шестерых игроков: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка.

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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