«Спартак» забрал сетку ворот «Лужников» для болельщиков после победы в БЕТСИТИ Кубке России

«Спартак» обыграл «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу со счетом 2:1.

После завершения матча красно-белые забрал сетку ворот «Лужников» для болельщиков.

Встреча прошла в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники» в присутствии 69 306 зрителей. Матч стал рекордным по посещаемости в истории турнира.

В предыдущий раз «Спартак» выигрывал трофей в 2003 году, обыграв в финале «Ростов» (1:0), всего на счету команды теперь четыре победы в Кубке России (1994, 1998, 2003, 2022).