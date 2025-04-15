«Спартак» с крупным счетом обыграл «Урал» в Кубке России

«Спартак» дома обыграл «Урал» в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

Красно-белые забили все голы в первом тайме — отметились Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко (пенальти) и Маркиньос, который отличился первым мячом за клуб.

«Спартак» во втором этапе 1/2 финала пути регионов сыграет с проигравшей командой в противостоянии ЦСКА и московского «Динамо» (в первом матче армейцы победили со счетом 2:1). «Урал» выбыл из Кубка России.

Матчи второго этапа полуфинала пути регионов пройдут 29 апреля-1 мая.