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15 апреля, 22:25

«Спартак» с крупным счетом обыграл «Урал» в Кубке России

Руслан Минаев
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Никита Морозов (слева) и Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл «Урал» в матче первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

Красно-белые забили все голы в первом тайме — отметились Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко (пенальти) и Маркиньос, который отличился первым мячом за клуб.

«Спартак» во втором этапе 1/2 финала пути регионов сыграет с проигравшей командой в противостоянии ЦСКА и московского «Динамо» (в первом матче армейцы победили со счетом 2:1). «Урал» выбыл из Кубка России.

Матчи второго этапа полуфинала пути регионов пройдут 29 апреля-1 мая.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Урал
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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