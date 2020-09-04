«Спартак» сыграет с «Енисеем» и «Родиной». Состоялась жеребьевка группового турнира Кубка России
Стали известны результаты жеребьевки элитного раунда Кубка России.
На стадии элитного раунда, который заменит 1/32 и 1/16 финала Кубка, выступят по 10 команд из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Премьер-лигу на этой стадии представят команды, которые не выступают в еврокубках в сезоне-2020/21. Участники будут поделены на 10 групп по 3 команды, групповая стадия пройдет в один круг. Представители РПЛ проведут оба матча на выезде. В 1/8 финала Кубка России пройдут 10 победителей групп, которые присоединятся к шести командам премьер-лиги, выступающим в еврокубках сезона-2020/21 («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» (Москва).
Группа 1: «Урал» (Екатеринбург), «Велес» (Москва), «Волга» (Ульяновск).
Группа 2: «Спартак» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Родина» (Москва).
Группа 3: «Арсенал» (Тула), «Текстильщик» (Иваново), «Салют Белгород».
Группа 4: «Уфа», «Чертаново» (Москва), «Ленинградец» (Ленинградская область).
Группа 5: «Химки» (Московская область), «Нижний Новгород», «Зенит» (Иркутск).
Группа 6: «Ахмат» (Грозный), «Шинник» (Ярославль), «Знамя» (Ногинск).
Группа 7: «Ротор» (Волгоград), «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Ставрополь).
Группа 8: «Сочи», «Оренбург», «Звезда» (Пермь).
Группа 9: «Рубин» (Казань), «СКА-Хабаровск», «Черноморец» (Новороссийск).
Группа 10: «Тамбов», «Динамо» (Брянск), «Машук-КМВ» (Пятигорск).
Даты матчей элитного раунда:
1-й тур: 16-17 сентября
2-й тур: 30 сентября-1 октября
3-й тур: 21-22 октября