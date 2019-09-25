Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «КАМАЗом» (2:1) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России (2:1) ответил на вопросы журналистов.

— Команда играла с клубом ПФЛ. «Спартак» сейчас — команда уровня ПФЛ?

— Если мы сейчас будем говорить про другие клубы, с кем играли другие соперники, сравнивать — это неправильно. Мы были сильнее соперника, как по счету, так и по всем статистическим данным. Это команда премьер-лиги, на всякий случай, насчет «Спартака».

КАМАЗ — Спартак

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