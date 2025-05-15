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«Спартак» — «Ростов»: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка России

Что говорят эксперты про матч Кубка России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Ростов» встретятся в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 15 мая. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
15 мая 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

Тренер-телеэксперт Александр Григорян считает пару нападающих «Ростова»: Николая Комличенко и Егора Голенкова — грозным оружием команды Джонатана Альбы.

«Когда Альба использует схему 3-5-2 с двумя нападающими: Комличенко и Голенковым, «Ростов» кажется мне невероятно эффективной и опасной командой. В этой формации он будет очень опасен для «Спартака», потому что двое нападающих будут очень часто оказываться против двух спартаковских центральных защитников. Мне кажется, шансы если не в пользу «Ростова», то как минимум равны», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой видит в возможной победе красно-белых в Кубке России шанс реабилитироваться за пятое место в РПЛ.

«Никто не мог подумать, что команда — претендент на чемпионство России скатится на пятое место в турнирной таблице. В Кубке России формат такой, что две команды, которые должны были турнир по телевизору смотреть, до сих пор в нем участвуют. Есть шанс загладить вину за неудачное выступление в РПЛ», — приводит «Совспорт» слова Мостового.

Букмекеры видят «Спартак» явным фаворитом как в основные 90 минут, так и на выход в суперфинал: проход красно-белых котируется как 1.40, коэффициент на проход ростовчан составляет 3.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» (начало — в 20.00 мск).

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Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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