Круговой — о матче с «Зенитом»: «Очень важная победа для всего клуба и болельщиков»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу армейцев над «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень важный матч для меня. Очень важный угловой на 92-й минуте. Очень важный пенальти. Очень важная победа для всего клуба и болельщиков. Показали характер. Люблю ЦСКА! Люблю футбол! Обнимаю каждого!» — написал футболист в своем Telegram-канале.

В игре 26-летний россиянин отметился результативной подачей с углового на Тамерлана Мусаева, который забил гол на 90+2-й минуте.

В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» (игра пройдет 15 мая). Суперфинал состоится 1 июня на стадионе «Лужники».