«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург на игру 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Зенита».

Игра состоится 19 июля, начало — в 18.30 по московскому времени. Победитель сыграет в финале Кубка с победителем другого полуфинала «Урал» — «Химки».