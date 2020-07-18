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«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург

16:57
Александр Максименко и Алес Крал. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко и Алес Крал. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург на игру 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Зенита».

Игра состоится 19 июля, начало — в 18.30 по московскому времени. Победитель сыграет в финале Кубка с победителем другого полуфинала «Урал» — «Химки».

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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