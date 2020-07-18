«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург
16:57
«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург на игру 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Зенита».
Игра состоится 19 июля, начало — в 18.30 по московскому времени. Победитель сыграет в финале Кубка с победителем другого полуфинала «Урал» — «Химки».
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Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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