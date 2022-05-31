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Сегодня, 16:28

«Спартак» показал, как Промес настраивал футболистов на финал БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» выложил отрывок из предматчевой установки перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». Речь держал полузащитник красно-белых Квинси Промес.

«Это наш момент жизни, ребят. Мы уже играли финалы. Об этом вы будете рассказывать своим детям. Мы ждали весь сезон этого момента. Давайте будем помнить о полной самоотдаче. Сегодня вы покажете им что есть «Спартак». Сегодня мы покажем им. И вернемся домой с трофеем. Он принадлежит нам. Не допускайте мысли, что «Спартак» может проиграть.

Пообещайте мне одну вещь: мы выходим на поле получить удовольствие. Мы не только лучше, как игроки, но мы и лучше как команда. Поверьте мне, мы — лучшие», — кричал Промес.

«Спартак» победил в этой встрече со счетом 2:1. Автором победного мяча стал именно Промес.

«Спартак» до этого последний раз выиграл трофей в 2017 году, когда победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России. В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.

Квинси Промес
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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