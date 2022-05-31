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Сегодня, 16:18

«Спартак» показал, что осталось за кадром финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Красно-белые выложили большой ролик, который посвящен всем событиям, которые связаны с этим матчем.

В столичных «Лужниках» был поставлен рекорд по посещаемости матчей чемпионата России — на трибунах стадиона присутствовало почти 70 тысяч зрителей.

«Спартак» до этого последний раз выиграл трофей в 2017 году, когда победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России. В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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