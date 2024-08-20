«Спартак» Нальчик и «Динамо» Ставрополь сыграют в рамках второго раунда Пути Регионов Fonbet Кубка России во вторник, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Спартак» в Нальчике. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Спартак» Нальчик — «Динамо» Ставрополь будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры в прямом эфире пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте — matchtv.ru.

Обе команды только начинают свой путь в Кубке России. «Спартак» выступает во Второй лиге Дивизиона Б Группы 1 и на данный момент занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. «Динамо» во Второй лиге Дивизиона Б Группы 1 идет на втором месте.

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