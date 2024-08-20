Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:30

«Спартак» Нальчик — «Динамо» Ставрополь: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» Нальчик и «Динамо» Ставрополь сыграют во 2-м раунде Пути Регионов Кубка России 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Динамо» (Ставрополь).
Фото ФК «Динамо» (Ставрополь)

«Спартак» Нальчик и «Динамо» Ставрополь сыграют в рамках второго раунда Пути Регионов Fonbet Кубка России во вторник, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Спартак» в Нальчике. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Спартак» Нальчик — «Динамо» Ставрополь будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры в прямом эфире пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте — matchtv.ru.

Обе команды только начинают свой путь в Кубке России. «Спартак» выступает во Второй лиге Дивизиона Б Группы 1 и на данный момент занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. «Динамо» во Второй лиге Дивизиона Б Группы 1 идет на втором месте.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Ставрополь)
ФК Спартак (Нальчик)
0
Читайте также
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались в суде
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Путин прибыл с визитом в Беслан
Армия РФ освободила Нью-Йорк в ДНР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Матч Кубка России «Салют» — «Спартак» Тамбов пройдет без зрителей
В «Химках» объяснили слова Бакаева о том, что ему не разрешили сыграть с «Зенитом»
Новое в назначениях арбитров РПЛ: команда пожаловалась на ВАР — получает его судьей
«Краснодар» — «Ахмат»: видеообзор матча Кубка России
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» разгоняется: вторая победа в Кубке! Все решил автогол на 87-й минуте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС изменил процедуру жеребьевки 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости