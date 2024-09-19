«Спартак» разгромил «Крылья Советов» и лишил самарцев шансов на продолжение борьбы в Кубке

«Спартак» на своем поле победил «Крылья Советов» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

В первые 20 минут игры у красно-белых отличились Шамар Николсон и Роман Зобнин. На 41-й минуте защитник самарской команды Кирилл Печенин забил автогол. На 68-й минуте Владислав Шитов отыграл один мяч гостей.

За 10 минут до окончания матча полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов в своей штрафной получил травму колена в попытке отобрать мяч у Антона Зиньковского. Футболиста увезли с поля на электромобиле. Спустя несколько минут Печенин получил красную карточку, и самарцы доигрывали встречу вдевятером.

В концовке матча Рикарду Мангаш забил четвертый гол «Спартака».

После этой игры «Крылья Советов» вылетели из Кубка России. Красно-белые набрали 9 очков и лидируют в группе А.