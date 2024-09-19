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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» и лишил самарцев шансов на продолжение борьбы в Кубке

Алина Савинова
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19 сентября. «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России (4:1).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем поле победил «Крылья Советов» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

В первые 20 минут игры у красно-белых отличились Шамар Николсон и Роман Зобнин. На 41-й минуте защитник самарской команды Кирилл Печенин забил автогол. На 68-й минуте Владислав Шитов отыграл один мяч гостей.

За 10 минут до окончания матча полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов в своей штрафной получил травму колена в попытке отобрать мяч у Антона Зиньковского. Футболиста увезли с поля на электромобиле. Спустя несколько минут Печенин получил красную карточку, и самарцы доигрывали встречу вдевятером.

В концовке матча Рикарду Мангаш забил четвертый гол «Спартака».

После этой игры «Крылья Советов» вылетели из Кубка России. Красно-белые набрали 9 очков и лидируют в группе А.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
19 сент, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:1
Крылья Советов

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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