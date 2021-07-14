«Спартак» из города Туймазы и «Торпедо» из Миасса вышли в следующую стадию Кубка страны
«Спартак» из города Туймазы и «Торпедо» из Миасса вышли в 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России.
На старте турнира «Спартак» с крупным счетом разгромил «Ладу-Тольятти» — 4:0.
«Торпедо» переиграло «Носту» со счетом 3:1.
БЕТСИТИ Кубок России
1/256 финала
«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Спартак Туй» (Туймазы) — 0:4 (0:4)
Голы: Кириченко, 7 (0:1). Петролай, 10 — с пенальти (0:2). Журавлев, 23 (0:3). Бадртдинов, 29 (0:4).
14 июля. Тольятти. Стадион «Торпедо».
«Носта» (Новотроицк) — «Торпедо» (Миасс) — 1:3 (1:1)
Голы: Замятин, 22 (0:1). Игнатенко, 31 (1:1). Емельянов, 74 (1:2). Семенов, 79 (1:3).
14 июля. Новотроицк. Стадион «Металлург».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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