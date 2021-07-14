Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Спартак» из города Туймазы и «Торпедо» из Миасса вышли в следующую стадию Кубка страны

18:03
Теги:

«Спартак» из города Туймазы и «Торпедо» из Миасса вышли в 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России.

На старте турнира «Спартак» с крупным счетом разгромил «Ладу-Тольятти» — 4:0.

«Торпедо» переиграло «Носту» со счетом 3:1.

БЕТСИТИ Кубок России

1/256 финала

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Спартак Туй» (Туймазы) — 0:4 (0:4)

Голы: Кириченко, 7 (0:1). Петролай, 10 — с пенальти (0:2). Журавлев, 23 (0:3). Бадртдинов, 29 (0:4).

14 июля. Тольятти. Стадион «Торпедо».

«Носта» (Новотроицк) — «Торпедо» (Миасс) — 1:3 (1:1)

Голы: Замятин, 22 (0:1). Игнатенко, 31 (1:1). Емельянов, 74 (1:2). Семенов, 79 (1:3).

14 июля. Новотроицк. Стадион «Металлург».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА
Секс-символ ММА готовится к новому бою. Видео
Как отдыхает Роналду после Евро-2020: миллионная яхта, Джорджина в трусиках и счастливые дети
Розетти оценил назначение пенальти на Стерлинге. Вы согласитесь с таким мнением?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд