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Барнаульское «Динамо» победило «Новосибирск» в Кубке

16:42
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Барнаульское «Динамо» преодолело стадию 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России. Клуб из Барнаула выбил из турнира «Новосибирск».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Динамо» выиграло со счетом 4:2.

БЕТСИТИ Кубок России

1/256 финала

«Динамо Брл» (Барнаул) — «Новосибирск» — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Петухов, 8 — в свои ворота (0:1). Завьялов, 21 (1:1).

14 июля. Барнаул. Стадион «Динамо».

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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