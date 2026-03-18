«Спартак» победил «Динамо» в ответном матче Кубка России
«Динамо» прошло «Спартак» и сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России
«Спартак» в домашнем матче победил «Динамо» в ответной игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.
Гол на 58-й минуте забил Кристофер Ву.
По сумме двух матчей бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. Команда Ролана Гусева вышла в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».
«Спартак» опустился в нижнюю сетку Кубка России. Во втором этапе полуфинала Пути регионов команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
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12 сен 15:20
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