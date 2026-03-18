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«Спартак» победил «Динамо» в ответном матче Кубка России

«Динамо» прошло «Спартак» и сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России
Руслан Минаев
Курбан Расулов отбивает мяч на угловой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» в домашнем матче победил «Динамо» в ответной игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Гол на 58-й минуте забил Кристофер Ву.

По сумме двух матчей бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. Команда Ролана Гусева вышла в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

«Спартак» опустился в нижнюю сетку Кубка России. Во втором этапе полуфинала Пути регионов команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) в&nbsp;ответном матче Кубка России.Чуда не случилось: «Спартак» победил «Динамо», но вылетел в Путь регионов и сыграет с «Зенитом»
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
18 марта, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо

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