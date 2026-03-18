«Спартак» победил «Динамо» в ответном матче Кубка России

«Динамо» прошло «Спартак» и сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» в домашнем матче победил «Динамо» в ответной игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Гол на 58-й минуте забил Кристофер Ву.

По сумме двух матчей бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. Команда Ролана Гусева вышла в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

«Спартак» опустился в нижнюю сетку Кубка России. Во втором этапе полуфинала Пути регионов команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Зенитом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

18 марта, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max