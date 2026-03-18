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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): трансляция матча Кубка России начнется в 18.15 мск

«Зенит» и «Динамо» Махачкала встретятся в Кубке России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Динамо» (Махачкала) встретятся в ответном матче полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 18 марта. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петерубржцев и махачкалинцев.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
18 марта, 18:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо Мх

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем раунде нижней сетки Кубка России «Зенит» победил «Балтику» (1:0), а «Динамо» — «Ростов» (2:0).

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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