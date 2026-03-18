«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): трансляция матча Кубка России начнется в 18.15 мск
«Зенит» и «Динамо» Махачкала встретятся в Кубке России
«Зенит» и «Динамо» (Махачкала) встретятся в ответном матче полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 18 марта. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петерубржцев и махачкалинцев.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
В предыдущем раунде нижней сетки Кубка России «Зенит» победил «Балтику» (1:0), а «Динамо» — «Ростов» (2:0).
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