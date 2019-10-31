«Спартак» дал болельщикам советы, как не замерзнуть на стадионе во время матча с «Ростовом»

«Спартак» и «Ростов» сыграют в Москве матч 1/8 финала Олимп-Кубка России. Пресс-служба красно-белых дала болельщикам советы, как не замерзнуть на стадионе накануне игры.

— Одевайтесь теплее. Пора сказать, пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем. Kiss Cam начинает работать за 20 минут до стартового свистка! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Встреча «Спартак» — «Ростов» пройдет на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 31 октября, начало — в 19.30 (мск).

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей