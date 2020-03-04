«Спартак» — ЦСКА: перед дерби. Live Зислиса, Марковой и Короткина — в 16.45
15:45
Сегодня в 16.45 на YouTube-канале «СЭ» пройдет прямой эфир с нашими журналистами Михаилом Зислисом, Марией Марковой и Вячеславом Короткиным. Конечно, в первую очередь будем обсуждать дерби «Спартака» и ЦСКА в Кубке России.
Темы эфира:
— Кто фаворит в дерби?
— Для Тедеско это дерби — главная игра весны?
— Почему Лапочкина назначили на матч «Спартак» — «Краснодар»?
— Нужен ли Кубок России «Зениту»?
— «Динамо» решило бороться с матом.
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