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Сегодня, 09:52

Советник губернатора Ульяновской области уверен, что «Волга» даст бой «Зениту» в кубковом матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник губернатора Ульяновской области Ринат Аитов поделился ожиданиями от матча между «Волгой» и «Зенитом» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Своей команде пожелаю только удачи, — цитирует Аитова ТАСС. — Естественно, будет тяжело, я понимаю, что «Зенит» — команда высокого уровня, но я считаю, что нет невозможного, все будет зависеть от настроя команды, самоотдачи. Я думаю, что шансы в принципе равны, потому что в зимний период первые игры после сборов получаются более, наверное, бойцовскими. Думаю, шансы есть, уверен, что «Волга» даст бой, по-другому быть не должно».

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет в Ульяновске 25 февраля. Начало игры запланировано на 14.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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