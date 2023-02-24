Советник губернатора Ульяновской области уверен, что «Волга» даст бой «Зениту» в кубковом матче

Советник губернатора Ульяновской области Ринат Аитов поделился ожиданиями от матча между «Волгой» и «Зенитом» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Своей команде пожелаю только удачи, — цитирует Аитова ТАСС. — Естественно, будет тяжело, я понимаю, что «Зенит» — команда высокого уровня, но я считаю, что нет невозможного, все будет зависеть от настроя команды, самоотдачи. Я думаю, что шансы в принципе равны, потому что в зимний период первые игры после сборов получаются более, наверное, бойцовскими. Думаю, шансы есть, уверен, что «Волга» даст бой, по-другому быть не должно».

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет в Ульяновске 25 февраля. Начало игры запланировано на 14.30 по московскому времени.