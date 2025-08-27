«Сочи» сделал заявление по ситуации с тренером Морено

В «Сочи» заявили, что главному тренеру команды Роберту Морено, которому стало плохо во время домашнего матча группового турнира FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:4), не требуется госпитализация.

В концовке игры 47-летнего специалиста под руки увели в подтрибунное помещение, а позднее доставили в одну из больниц Сочи.

«Во втором тайме матча с «Краснодаром» главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону. В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь. После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По его итогам врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется», — говорится в заявлении «Сочи».

В клубе подчеркнули, что испанский специалист самостоятельно покинул клинику и на данный момент чувствует себя удовлетворительно.

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В этом сезоне команда под его руководством одержала одну победу, потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью во всех турнирах.