ЦСКА одержал победу над «Балтикой» благодаря двум голам Облякова с пенальти

ЦСКА на выезде обыграл «Балтику» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Оба гола забил полузащитник армейцев Иван Обляков, который реализовал пенальти на 77-й и 89-й минутах.

ЦСКА набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице группы D. «Балтика» проиграла все три матча на этой стадии турнира и располагается на последней строчке.

18 сентября московская команда снова сыграет с «Балтикой» в Кубке России. Матч состоится в Москве.