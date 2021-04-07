«Сочи» — «Локомотив»: Заболотный и Смолов выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Локомотива» на четвертьфинальный матч БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 мск.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Маммана, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Н. Заболотный, Маргасов, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Смолов, Лисакович.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Баринов, Миранчук, Магкеев, Титков, Эдер, Камано.
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