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Федотова снова не будет на скамейке «Сочи»

18:52
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, в перерыве на матчи сборной заболевший ангиной, вновь не будет присутствовать на скамейке команды.

Он пропустил матч в Казани, а еще накануне вечером говорил корреспонденту «СЭ», что его самочувствие значительно улучшилось, но окончательное решение будет принято уже в день матча. В декабре отсутствие Федотова на скамейке и в раздевалке из-за дисквалификации не помешало «Сочи» одержать на «Фиште» три победы подряд — над «Ахматом», «Спартаком» и «Динамо».

(Игорь Рабинер)

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