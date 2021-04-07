«Ахмат» — «Уфа»: стартовые составы на матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России
Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Грозном, начало в 19.00 (мск).
Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев — Быстров, Пуцко, Семенов, Богосавац — Тимофеев, Швец, Исмаэл — Бериша, Ильин, Харин.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Кармаев, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Плиев, Аликин, Никитин, Морозов — Камилов, Бауэр, Урунов, Бизоза — Сысуев, Андрич.
Запасные: Шафинский, Йокич, Иванов, Кротов, Голубев, Милетич, Жамалетдинов.
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