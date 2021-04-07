Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Грозном, начало в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев — Быстров, Пуцко, Семенов, Богосавац — Тимофеев, Швец, Исмаэл — Бериша, Ильин, Харин.

Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Кармаев, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Плиев, Аликин, Никитин, Морозов — Камилов, Бауэр, Урунов, Бизоза — Сысуев, Андрич.

Запасные: Шафинский, Йокич, Иванов, Кротов, Голубев, Милетич, Жамалетдинов.