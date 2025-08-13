«Локомотив» победил «Балтику» благодаря голам Батракова и Воробьева

«Локомотив» на своем поле обыграл «Балтику» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Автором первого гола стал полузащитник Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 23-й минуте. На 90+8-й минуте преимущество хозяев увеличил форвард Дмитрий Воробьев.

На 55-й минуте отличился защитник «Локомотива» Александр Сильянов, однако главный арбитр отменил его гол после подсказки ВАР.

Московская команда набрала 3 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы D. Калининградский клуб (0) располагается на последней строчке.

«Локомотив» и «Балтика» также сыграют друг с другом 16 августа в 5-м туре РПЛ.

Следующий матч в Кубке России железнодорожники проведут 28 августа против «Акрона». Калининградцы днем ранее встретятся с ЦСКА.