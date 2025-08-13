Футбол
FONBET Кубок России
FONBET Кубок России

13 августа, 20:33

«Локомотив» победил «Балтику» благодаря голам Батракова и Воробьева

Алина Савинова
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле обыграл «Балтику» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Автором первого гола стал полузащитник Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 23-й минуте. На 90+8-й минуте преимущество хозяев увеличил форвард Дмитрий Воробьев.

На 55-й минуте отличился защитник «Локомотива» Александр Сильянов, однако главный арбитр отменил его гол после подсказки ВАР.

Московская команда набрала 3 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы D. Калининградский клуб (0) располагается на последней строчке.

«Локомотив» и «Балтика» также сыграют друг с другом 16 августа в 5-м туре РПЛ.

Следующий матч в Кубке России железнодорожники проведут 28 августа против «Акрона». Калининградцы днем ранее встретятся с ЦСКА.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Балтика

Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
  • Sergey Ivanov

    Ты игру-то смотрел, везение и не основной состав Локо и еле-еле первый тайм в один мяч выиграли

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    Наш Зенит и от Локо не осавил бы следа. Галактионову до Семака, Черчесову дожить до конца сезона в Тереке. Бег громкоговорителя горцы играть не умеют.

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    Батраком русский Месси. Главное чтобы в дальнейшем не сдулся. Сколько их наших Месси было по молодости, а потом табуретками по головам людям и проявляют свои таланты в великой лиге Кипра.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Все верно. Антифутбол.

    14.08.2025

  • richardford

    Его все тянут в звезду. Все-это московский бомонд.

    13.08.2025

  • Pele Peleevich

    Молодцы!!! С победой! А Воробьев - молоток, прибавляет на глазах.

    13.08.2025

  • Олег Кн.

    Никакого уважения теперь Балтика не вызывает, реальные костоломы. Вышли на игру с целью больше игроков сломать перед встречей в чемпионате. Судья слабый,потерял нити игры и пропускал грубые нарушения. Поэтому и случиласьзаварушка в конце. Про пенали не назначенные промолчу. Балтика реально вышла не играть, а как можно больше игроков сломать. Про Талалая говорить не буду, этот персонаж давно всем известен своим быдлячеством.

    13.08.2025

  • Aprel

    Там уже реальный футбол играют, а МАТЧ ТВ, опять швыранул болельщиков России! Позорище! 100 % бюджетный канал, а народ на фуй посылает...Обидно, однако...:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    13.08.2025

  • ValeraK

    Балтика не будет выкладываться в кубке, чтобы не повторить тот же путь, что был при Игнашевиче.

    13.08.2025

  • Гончар

    Почему не удалён негодяй батраков.Красная карточка 100%.

    13.08.2025

  • Вадим Антропов

    Просрали же ЦСКА в одну калитку!

    13.08.2025

  • Вадим Антропов

    Многое судьи прощают гАвнюку-быдло Батракову! Сенсации талалаевской Балтики как-то быстро закончились...

    13.08.2025

  • hovawart645

    Тонко) И жестоко...)

    13.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Ну, это же не "Спартак". Пришлось вспотеть

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    Боброва и Стрельцова не щадили. Посредственности по-другому не умеют. Батраков сегодня лучший россиянин в РПЛ.

    13.08.2025

  • hovawart645

    Грубость и противопоставит. Как и сегодня.

    13.08.2025

  • Семён Фадеич

    Всех технарей херачат. Судьба у них такая. А сам дозащищается до красных.

    13.08.2025

  • hovawart645

    Ты что, не видишь как его херачат?! Каждый матч! Если судья слеп, то он сам защищается!

    13.08.2025

  • fedland

    батраков с подлицой мальчик. еще в начале матча со Спартаком совершил наступ, судья его простил или пропустил. и сегодня в концовке влетел шипами, устроил потасовку. чуть раньше судье нужно было ему показать ЖК и все было бы тихо мирно...

    13.08.2025

  • zentmaison

    Батраков наглеет по фолам с каждым матчем! Надо удалять этого звездуна

    13.08.2025

  • инок

    Локо с победой! Батракова с забитым пенальти, и голом Воробьева!

    13.08.2025

  • hovawart645

    Нас с победой! Худшим на поле был судья!

    13.08.2025

  • sdf_1

    16-го числа игра уже у «Балтики» в гостях. Сможет ли Талалаев что-то противопоставить Галактионову? Посмотрим

    13.08.2025

  • Rastan

    Уверенная победа. Гол Воробьёва просто шедевральный.

    13.08.2025

  • Бен Ричардс

    "Локо" технично поставил "Балтику" на место. Организованный класс игры всегда бьет организованный порядок без класса. Кто-то еще хочет видеть Талалаева главным тренером "Спартака"?

    13.08.2025

  • SuperDennis

    Локомотив, конечно выше классом, а к тому же на ходу. Победа закономерная, молодцы!

    13.08.2025

  • vov9902

    Батраков конченый. Опять не удалили.

    13.08.2025

  • igor1972

    было бы замечательно. Вполне реальная цель

    13.08.2025

  • TomCat

    Локо с победой в битве! Балтике – респект.

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    Вот там бы окончательно их на место поставить.

    13.08.2025

  • igor1972

    Локомотив красавцы! С победой наших. Воробьёв классно исполнил. А через 3 дня опять командам играть, только уже в Калининграде)

    13.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Локо пока не остановить Балтике не унывать

    13.08.2025

  • GeoMaS

    Наконец то Балтике достался достойный соперник, которому и проиграть не грех, хотя обидно конечно.

    13.08.2025

  • NF

    Инфантилизм, изнеженность и глупые эмоции, которые нельзя объяснить пресловутой "спортивной борьбой", выбросят на обочину еще много местного перспективного молодняка...

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    Как ни хороша Балтика, а противопоставить классу может только грубость. Локо с очередной заслуженной победой! Дай бог травмы залечить.

    13.08.2025

    • «Сочи» — «Крылья Советов»: самарцы сравняли счет на 89-й минуте

    «Сочи» победил «Крылья Советов» по пенальти в Кубке России

    Takayama

