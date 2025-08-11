Футбол
11 августа, 14:30

«Сочи» — «Крылья Советов»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Сочи» и «Крылья Советов» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Сочи» и «Крылья Советов» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 18.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Крылья Советов» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 августа, 18:30. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Крылья Советов

В прямом эфире встречу сочинцев и самарцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Вторая встреча команд в групповом этапе состоится 1 октября. Клубы выступают в группе В, в 1-м туре «Сочи» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3, а «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» (2:1).

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
