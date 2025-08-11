«Локомотив» и «Балтика» встретятся в групповом этапе Кубка России

«Локомотив» и «Балтика» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и калининградцев. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире встречу покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеканала.

Вторая встреча команд в групповом этапе состоится 23 октября. Клубы выступают в группе D, в 1-м туре «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:2), а «Балтика» — «Акрону» (1:2).