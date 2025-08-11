Футбол
11 августа, 14:15

«Локомотив» — «Балтика»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» и «Балтика» встретятся в групповом этапе Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Балтика» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и калининградцев. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Балтика

В прямом эфире встречу покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеканала.

Вторая встреча команд в групповом этапе состоится 23 октября. Клубы выступают в группе D, в 1-м туре «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:2), а «Балтика» — «Акрону» (1:2).

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
