«Локомотив» — «Балтика»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Локомотив» и «Балтика» встретятся в групповом этапе Кубка России
«Локомотив» и «Балтика» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и калининградцев. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеканала.
Вторая встреча команд в групповом этапе состоится 23 октября. Клубы выступают в группе D, в 1-м туре «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:2), а «Балтика» — «Акрону» (1:2).
