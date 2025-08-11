«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Динамо» и «Краснодар» встретятся на групповом этапе Кубка России
«Динамо» Москва примет «Краснодар» в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и краснодарцев. Ключевые события и результат игры «Динамо» Москва — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеканала.
Вторая встреча команд в групповом этапе состоится 30 сентября. В 1-м туре «Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2, а «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» (1:2).
Новости