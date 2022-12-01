Соболев покинул заседание КДК. На вопросы о наказании отвечать отказался

Нападающий «Спартака» Александр Соболев покинул заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). На вопросы журналистов о наказании за драку в матче Кубка России против «Зенита» он не стал отвечать.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).