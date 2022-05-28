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Симонян перед финалом Кубка России назвал «Спартак» и «Динамо» равными командами

Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый вице-президент РФС Никита Симонян в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала Бетсити Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Ожидания от финала? Равные команды. Трудно что-либо сказать. Сказал бы футболистам, чтобы финал прошел на самом высоком уровне. Я обратился к обеим командам и болельщикам: чтобы не было никакого ажиотажа, драк. Чтобы был настоящий финальный матч. Выиграет пусть сильнейший», — сказал Симонян.

Финал Кубка России пройдет завтра, 29 мая в Лужниках и начнется в 17:00 мск.

Никита Симонян
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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