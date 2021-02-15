Температура воздуха в Москве 20 февраля может не позволить провести матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак». По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, температура в субботу днем прогнозируется от минус 16 до минус 21 градусов.

«Мы считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет еще определять холодный арктический антициклон, — цитирует «РИА Новости Позднякову». — Поэтому при облачной погоде с прояснениями, а скорее всего даже с переменной облачностью, существенных осадков у нас не ожидается, минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21».

В соотвествии с регламентом РПЛ, если температура воздуха за час до игры ниже «-15» градусов, то инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. При этом, даже в случае обоюдного согласия, окончательное решение о возможности проведения встречи принимает судья.

«Если температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по шкале Цельсия, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие в Матче и незамедлительно проинформировать ДОПС, судью о получении или неполучении такого согласия, — говорится в регламенте. Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих Команд принимает Судья».

При этом если любая из команд отказывается от проведения матча, то матч переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесенной встречи будет определять совместная комиссия.