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Сигурдссон: «Теперь главная задача — попасть в финал Кубка»

20:15
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала БЕТСИТИ Кубка России. Красно-синим предстоит сыграть против «Локомотива».

«Нам предстоит очень сложная игра, но мы будем ждать ее! Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны. Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы», — цитирует игрока сайт ЦСКА.

В другом полуфинале сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Встречи пройдут 21 и 22 апреля.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/arnor-sigurdsson-khotim-obygrat-lokomotiv-i-vyyti-v-final/

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей




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