Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала БЕТСИТИ Кубка России. Красно-синим предстоит сыграть против «Локомотива».

«Нам предстоит очень сложная игра, но мы будем ждать ее! Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны. Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы», — цитирует игрока сайт ЦСКА.

В другом полуфинале сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Встречи пройдут 21 и 22 апреля.