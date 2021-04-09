Сигурдссон: «Теперь главная задача — попасть в финал Кубка»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал итоги жеребьевки полуфинала БЕТСИТИ Кубка России. Красно-синим предстоит сыграть против «Локомотива».
«Нам предстоит очень сложная игра, но мы будем ждать ее! Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны. Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы», — цитирует игрока сайт ЦСКА.
В другом полуфинале сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Встречи пройдут 21 и 22 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/cup/arnor-sigurdsson-khotim-obygrat-lokomotiv-i-vyyti-v-final/
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю