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Сегодня, 20:09

Шунин назвал важной победу «Динамо» над «Оренбургом»

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу бело-голубых в матче с «Оренбургом» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Ощущения от выхода дальше в Кубке России хорошие, двигаемся дальше. У нас много игр еще впереди. Для нас важно было победить. День получился сумбурным, сегодня только прилетели. Также непростая игра получилась на синтетическом поле.

— Оказалось, что у вас возникло недопонимание с Фернандесом перед первым пропущенным мячом.

— Не было недопонимания. Подсказа не было, чтобы он оставил этот мяч. Роберто должен был просто его выбить. Очень опасный был момент, после которого мы пропустили.

— С кем хотите сыграть в Кубке России?

— Все равно, главное — дома. Хочется играть при своих болельщиках, а не на выезде.

«Динамо» прошло в следующую стадию Кубка России, где сыграет против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ. «Оренбург» покинул турнир.

Антон Шунин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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