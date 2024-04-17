Гранат: «Смолов — один из лучших форвардов чемпионата России и один из ключевых игроков атаки «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый гол нападающего «Динамо» Федора Смолова в 2024 году в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов FONBET Кубка России с «Оренбургом» (4:2).

«Не радует нас Смолов большой результативностью, наверное, потому, что не играет постоянно. А когда на тебя рассчитывают, то это придает тебе немало уверенности, и ты готов вести игру. Я считаю, что Федора стоит использовать в основном составе, потому что он — один из лучших форвардов чемпионата России и один из самых ключевых игроков атаки «Динамо», через которого команда часто строит всю игру», — сказал Гранат «СЭ».

Бело-голубые прошли в следующую стадию турнира, где сыграют против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ.

Денис Сафронов