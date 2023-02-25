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Сегодня, 13:15

Шалимов считает, что пара Уткин — Комличенко спасла «Ростов» в матче с «Уралом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил итог первого четвертьфинального матча FONBET Кубка России (Путь РПЛ) между «Ростовом» и «Уралом» (1:1).

«В Ростове-на-Дону было очень плохое качество поля — удивительно, но хуже, чем в Москве. В таких условиях вариант игры один «долби вперед — лови момент». Мяч ни у кого не держался, по моментам поагрессивнее были гости. Отмечу пару Уткин — Комличенко, которая и спасла хозяев», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ответная встреча между «Уралом» и «Ростовом» в четвертьфинале FONBET Кубка России состоится 27 февраля в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-para-utkin-komlichenko-spasla-rostov-v-matche-s-uralom/
Игорь Шалимов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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